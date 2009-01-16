«Стирол» увеличил реализацию продукции

Концерн «Стирол» (г. Горловка, Донецкая обл.) за январь-декабрь 2008 года реализовал готовой продукции на 5 млрд. 264 млн. 185 тыс. грн., что на 47,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба концерна, в частности, «Стирол» за 12 месяцев 2008 г. увеличил объем реализации аммиака на 105,8% (на сумму 1 млрд. 370 млн. 6 тыс. грн.), гранулированной аммиачной селитры - на 47,6% (567 млн. 33 тыс. грн.), натриевой селитры - на 91,8% (45 млн. 201 тыс. грн), карбамида - на 59,8% ( 1 млрд. 656 млн. 786 тыс. грн.), нитрита натрия - на 27,9% (15 млн. 821 тыс. грн.). Также концерн увеличил реализацию серной кислоты – в 4,6 раза (на сумму 87 млн. 969 тыс. грн.), лекарственных препаратов - на 0,1% (60 млн. 720 тыс. грн.), полистиролов - на 7,6% (327 млн. 427 тыс. грн.).

В натуральных величинах выпуск концерном отдельных видов продукции за 2008 год составил: 1 млн.231 тыс. 771 тонну аммиака (меньше на 0,7%, чем в 2007 году), 792 тыс. 146 тонн карбамида (меньше на 0,6%), 415 тыс. 037 тонн гранулированной аммиачной селитры (меньше на 14,2%), 23 тыс. 199 тонн натриевой селитры (больше на 7%), 141 тыс. 569 тонн серной кислоты (больше на 3,6%), 35 тыс. 664 тонны полистиролов (больше на 5,6%), 1 млрд. 102 млн. 753 тыс. штук лекарственных препаратов (больше на 5,4%), 428 млн. 144 тыс. шт. упаковочных материалов (меньше на 2,2%), 979 тонн лакокрасочной продукции (меньше на 2%).

За 2008 год концерном выработано 162 млн. 335 тыс.кВт/ч электроэнергии (больше, чем за 2007 год, на 82,2%).

Справка УНИАН. ОАО «Концерн Стирол» основано в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений – поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида, крупнейший в Украине производитель полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

По состоянию на декабрь 2006 года, 50,01% акций ОАО «Концерн «Стирол» принадлежало ООО ИК "Стиролхиминвест" (г. Горловка, Донецкая обл.), 14,19% – физическим лицам.