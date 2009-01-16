Газовый спор утрачивает влияние на валютный рынок

Газовый спор теряет влияние на валютный рынок Украины. Об этом говорится в сообщении компании Astrum Investment Management, текстом которого располагает УНИАН.

Как отмечается в комментарии, массированные атаки НБУ на доллар принесли успех – гривня вчера усилилась еще на 30 коп. до 8,45 грн./долл. Вчера Нацбанк продал 77 млн. долл. и заявил о проведении в пятницу очередного валютного аукциона. НБУ внес дополнительный позитив, обнародовав график выхода на валютный рынок в январе.

В Astrum Investment Management считают, что даже с учетом возможной коррекции оглашенных планов это позволит участникам рынка иметь определенные временные ориентиры для лучшего планирования. «Мы прогнозируем, что к приезду миссии МВФ в конце января НБУ будет пытаться вернуть рыночный курс к официальному, который на данный момент составляет 7,70 грн./долл.», - говорится в сообщении.