Международные резервы Украины с начала года выросли на $15 миллионов

Международные резервы Украины в феврале выросли на 0,1% - до 15,460 млрд долл., говорится в сообщении на сайте Национального банка Украины.

Читайте такжеНацбанк ожидает роста резервов в 2017 году до $21,3 миллиарда

«Международные резервы Украины на 1 марта 2017 года, по предварительным данным, составили 15 459,7 млн долл. США (в эквиваленте). Всего с начала текущего года объем международных резервов почти не изменился (увеличился на 15 млн долл. США) благодаря тому, что в феврале Национальный банк смог компенсировать расходы иностранной валюты, сделанные в январе для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни»,- говорится в сообщении.

По данным НБУ, по результатам месяца объем международных резервов Украины покрывает 3,3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств, текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в январе сократились на 0,6% и на 1 февраля 2017 года составили 15,445 млрд долл. Национальный банк Украины ожидает роста международных резервов по итогам 2017 года до 21,3 млрд долл., 2018 года - до 27,1 млрд долл.