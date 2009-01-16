Рубль упал до самого низкого за последние 10 лет уровня
15:59, 16 января 2009Финансы
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По отношению к доллару
Российский рубль за текущую неделю упал до самого низкого уровня за последние 10 лет, сообщает агентство Bloomberg.
В частности, сегодня рубль упал до уровня 32,6675 руб. за 1 доллар. Это самый низкий показатель с начала 1998 года.
Всего на протяжении последних шести дней рубль упал на 5,5%. Как отмечает агентство, это самое резкое его падение с марта 1999 года.
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