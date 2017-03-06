Гривня укрепилась на межбанке и в официальных курсах НБУ

В понедельник, 6 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,97/27,01 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5882/28,6278 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4643/0,4653 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0213 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 420 сделок на сумму 217,12 млн долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2702.1320 (6 марта – 2711.9249)

100 EUR – 2862.0982 (6 марта – 2865.1487)

10 RUR – 4.6319 (6 марта – 4.6035)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 6 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,02/27,07 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7141/28,7672 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4640/0,4652 грн/рубль.