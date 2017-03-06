Банковская система Китая стала крупнейшей в мире, опередив еврозону

В 2016 году банковская система Китая стала крупнейшей в мире по активам, опередив в этом лидировавшую до сих пор еврозону, пишет Financial Times, опираясь на собственные подсчеты.

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Этот результат достигнут во многом благодаря резкому росту кредитования экономики, с 2008 года (начало госпрограммы борьбы с мировым кризисом) опережавшему рост ВВП, передают «Ведомости».

К концу 2016 года объем активов китайских банков достиг $33 трлн по сравнению с $31 трлн еврозоны, $16 трлн США и $7 трлн Японии. Размер банковской системы КНР превысил 3 годовых ВВП страны (в еврозоне – 2,8 ВВП).

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«Разрастание банковской системы Китая вряд ли повод для оптимизма: скорее это напоминание о чрезмерной зависимости экономики от банковских кредитов в условиях неоптимального распределения ресурсов, приводящего к запредельным кредитным рискам», – сказал FT профессор Корнеллского университета, бывший руководитель китайского отдела аппарата МВФ Эсвар Прасад.

Эксперты отмечают, что в отличие от большинства других стран в Китае государство и местные власти финансируют инфраструктурные проекты через банки. Таким образом, значительная часть кредитов в банковской системе страны – квазисуверенные, и это может создавать преувеличенное впечатление о ее размере. С другой стороны, в КНР существует обширный неучтенный теневой сектор забалансового кредитования, пишет FT.