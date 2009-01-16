ВР предлагает Ющенко обратиться с внеочередным посланием

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны предлагает Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО обратиться с внеочередным посланием к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.

Об этом говорится в обращении к Президенту Украины, премьер-министра, Председателя Верховной Рады, председателя Национального банка, принятом сегодня на внеочередном заседании профильного парламентского комитета, текст которого передан УНИАН.

Также профильный комитет призывает Президента совместно с Кабинетом Министров Украины безотлагательно решить вопрос о надежных поставках газа в Украину.

Кабинету Министров Украины и Национальному банку Украины профильный комитет рекомендовал разработать и утвердить совместную программу антикризисных мероприятий по выходу Украины из финансово-экономического кризиса.

Премьер-министру Украины, в соответствии с пунктом 12 статьи 85 Конституции Украины, Комитет ВР по вопросам нацбезопасности предлагает безотлагательно внести на рассмотрение Верховной Рады кандидатуры для назначения на должности председателя Антимонопольного комитета Украины, председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, председателя Фонда государственного имущества Украины.

Также профильный комитет ВР требует от Кабинета Министров разработать комплексные мероприятия с целью адаптации экономики Украины к условиям ВТО, программу уменьшения негативного сальдо внешней торговли, стратегию энергетической безопасности Украины в современных условиях, программу обслуживания внешнего государственного и корпоративного долга; государственную программу приватизации и утвердить вышеупомянутые мероприятия утвердить в установленном законодательством порядке.

Народные депутаты также обращают внимание правительства на необходимость проанализировать эффективность выполнения государственных программ развития Вооруженных сил Украины, развития вооружения и военной техники и по результатам принять соответствующие меры и проинформировать Верховную Раду Украины.

Как говорится в обращении, соответствующие предложения приняты профильным комитетом с целью обеспечения конституционных прав граждан, гарантирования экономической безопасности государства, недопущения и минимизации возможного ущерба для экономики и финансовой системы Украины от мирового финансового кризиса, учитывая неотложную необходимость повышения эффективности деятельности государственных органов власти.

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны еще раз обращает внимание высшего политического руководства государства на то, что из-за неспособности отдельных звеньев государственной власти к оперативному реагированию на угрозы национальной безопасности стремительно растут политическая нестабильность, ослабляется система государственного регулирования и контроля в сфере экономики, происходит упадок ведущих отраслей промышленности, агропромышленного комплекса, систем жизнеобеспечения.