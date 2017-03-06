В НБУ рассказали, сколько раз предоставляли правоохранителям доступ к документам
В феврале Нацбанк 17 раз предоставлял правоохранителям доступ к имуществу и документам для расследования преступлений в банках.
Национальный банк Украины в феврале 2017 года 17 раз предоставлял правоохранительным органам доступ к имуществу и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере.
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Как сообщается на сайте НБУ, в том числе доступ предоставлялся по инициативе Генеральной прокуратуры 5 раз, Национального антикоррупционного бюро – 4 раза, Службы безопасности Украины – 2 раза, Национальной полиции – 6 раз.
Регулятор напомнил, что в 2016 году 155 раз предоставлял доступ к информации в рамках расследований уголовных преступлений в банковской сфере, в том числе активно сотрудничал с Генпрокуратурой и Нацполицией.
Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы за 2014-2016 годы и начало 2017 года Национальный банк принял решения о выведении с рынка 90 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 – в 2016-м и три – в 2017 году.
Сумма выплат вкладчикам неплатежеспособных банков через Фонд гарантирования вкладов физических лиц за этот период превысила 80 млрд грн.
Фонд гарантирования по состоянию на 1 февраля подал в правоохранительные органы 3835 заявлений о выявленных в неплатежеспособных банках нарушениях законодательства на общую сумму 295,5 млрд грн.