Упрощение заграничных операций украинцев: что кроется за красивой инфографикой НБУ

Недавно Национальный банк Украины опубликовал благую новость о пересмотре (в сторону упрощения) подходов к лицензированию операций физических лиц по размещению денежных средств на счетах и осуществлению инвестиций за рубежом, при этом снабдив ее инфографикой, обещающей дальнейшую либерализацию этих операций.

В частности, в Нацбанке говорят, что теперь физические лица смогут размещать на зарубежных счетах иностранную валюту с источником происхождения за пределами Украины без индивидуальных лицензий НБУ. «Например, без лицензий НБУ украинцы смогут размещать на зарубежных счетах средства, полученные ими за пределами Украины в качестве заработной платы, стипендий, пенсий, алиментов, дивидендов и тому подобное», - отмечается в новости.

Такие «послабления» валютного регулирования, наверное, можно назвать позитивным шагом навстречу либерализации, однако до свободного рынка капитала Украине еще предстоит пройти долгий путь.

По сути, НБУ отменил регулирование того, к чему и так не имел доступа. Иностранные банки или продавцы недвижимости никогда не требовали у наших соотечественников наличие лицензии НБУ, а получить информацию об активах украинцев за границей НБУ самостоятельно не может.

На самом деле, простых граждан изменения коснутся незначительно, ведь иметь счета для получения зарплаты и стипендии для граждан Украины, пребывающих за границей, можно было и ранее

Такое положение дел изменится в будущем, ввиду автоматического обмена налоговой информации CRS (Common Reporting Standard), к которому Украина планирует присоединиться в течение нескольких лет. Вполне возможно, что НБУ смягчил лицензирование в качестве «подарка», в преддверии CRS. Ведь теперь лицам, у которых есть активы за пределами страны (которые они приобрели без лицензии), не грозит санкция в размере 100% стоимости таких активов.

На самом деле, простых граждан изменения коснутся незначительно, ведь иметь счета для получения зарплаты и стипендии для граждан Украины, пребывающих за границей, можно было и ранее.

Кого действительно затрагивают эти нововведения, так это тех лиц, чей капитал уже выведен за пределы Украины. Теперь для открытия счета или покупки активов им нет необходимости пользоваться услугами компаний-посредников, - все можно регистрировать на свое имя.

Впрочем, неизвестно, кто захочет воспользоваться такой возможностью, ведь необходимость декларировать активы за границей и оплачивать с них налоги, конечно же, никем не отменялась

Впрочем, неизвестно, кто захочет воспользоваться такой возможностью, ведь необходимость декларировать активы за границей и оплачивать с них налоги, конечно же, никем не отменялась. К тому же, налоговые органы могут начать активно проверять источники доходов граждан, позволивших себе, к примеру, приобрести недвижимость за границей или положить деньги на счет в иностранном банке. Поэтому, использование иностранных структур для таких целей вряд ли прекратится.

А наиболее существенные и отягощающие ограничения, а именно лицензии на перечисление валюты и осуществление инвестирования за границу, требуют отмены на законодательном уровне, поскольку их необходимость предусмотрена действующим Декретом Кабинета Министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля» от 1993 года.

Николай Лихачев, советник АО Spenser & Kauffmann