Данилюк сообщил, когда МВФ может принять решение о выделении следующего транша

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, информирует ТСН.

По его словам, сейчас должна быть согласована дата заседания Совета директоров МВФ. Заседание Совета директоров МВФ должно состояться не ранее чем через две недели после подписание обновленного меморандума о взаимопонимании.

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По словам министра, в МВФ видят, как Украина показывает результаты. "Существует полное понимание, что мы движемся в правильном направлении, и мы работаем как партнеры - не столько просим помощи, сколько вместе движемся в изменениях в стране", - резюмировал министр.

Как сообщал УНИАН, по словам главы миссии МВФ Рона ван Рудена, заседание Совета директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда по вопросу выделения нашей стране четвертого кредитного транша в размере 1 млрд долл. по утвержденной программе сотрудничества состоится во второй половине марта.