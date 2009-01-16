Межбанк: доллар продолжил дешеветь

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,3000/8,5500 грн., к 11:00 сузился спрэд - 8,3100/8,4700 грн., а к 12:00 цены упали до 8,2900/8,3550 грн. К закрытию ценовые уровни установились на следующих значениях 8,2750/8,3450 грн. за 1 долл.

Об этом УНИАН сообщили в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:20 Нацбанк объявил о продаже валюты на аукционе с ценой отсечения 7,9000 грн..

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2510/0,2605 грн., к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2530/0,2600 грн., и к 12:00 снизились до 0,2520/0,2560 грн. К закрытию торгов цены не изменились.

В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,3000 (+0,0800).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3196/98, а к 14:30 выросли 1,3280/82.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9385/11,2985, к 11:00 цены составили 10,9740/11,2155, а к 12:00 ушли вниз 10,9600/11,0760. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,9750/11,0980.