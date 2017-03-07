"Ощадбанк" оспорит решение суда об отмене поручительства Лагуна на 4,2 миллиарда

Государственный «Ощадбанк» намерен оспорить решение Высшего специализированного суда Украины об отмене поручительства экс-владельца ликвидируемого «Дельта Банка» Николая Лагуна перед «Ощадбанком» на 4,2 млрд грн.

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«Верховный суд Украины. Продолжение следует», – написал глава правления «Ощадбанка» Андрей Пышный на своей странице в соцсети Facebook, комментируя соответствующее решение суда.

Также он отметил, что самые важные преобразования, которые необходимы Украине, – это строительство дорог и реформа судов, причем реформа судебной системы сейчас даже более актуальна.

Суть судебного разбирательства касается задолженности на корреспондентских счетах «Дельта Банка» перед «Ощадбанком» на 948 млн грн, 111,8 млн долл. и 12,5 млн евро, что в сумме составило около 4,2 млрд грн.

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«Ощадбанк» обратился в суд с иском к Лагуну как поручителю в июне 2015 года, и по решению Печерского районного суда Киева от 12 марта 2016 года Лагун должен был погасить задолженность, что также подтвердил Апелляционный суд Киева 5 октября 2016 года, однако Высший специализированный суд 15 февраля 2017 года отменил решения судов предыдущих инстанций.

Как впоследствии сообщили в пресс-службе «Ощадбанка», решение Высшего спецсуда об удовлетворении кассационной жалобы Лагуна не является окончательным и «Ощадбанк» готовит заявление в Верховный Суд Украины о его отмене.

В сообщении отмечается, что позиция спецсуда противоречит правовой позиции Верховного Суда и нормам действующего законодательства, которое не запрещает применять поручительство для обеспечения обязательств по договору банковского счета, что подтверждено решениями судов предыдущих инстанций.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к ликвидации «Дельта Банка» – крупнейшего неплатежеспособного финучреждения страны – 8 октября 2015 года. Со 2 марта 2015 года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

«Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей в 29,39%.