Министр финансов в Вашингтоне встретился с главой Налоговой службы США

Министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе рабочего визита в Вашингтон (США) встретился с главой американской Налоговой службы Джоном Коскиненом.

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Как сообщается на странице Минфина в соцсети Facebook, стороны обсудили налоговую реформу в Украине, планы по реформированию Государственной фискальной службы и дальнейшие изменения в Налоговый кодекс, чтобы улучшить бизнес-климат в стране и сделать ее более привлекательной для инвесторов.

«Наши американские коллеги заинтересованы в успехе этой реформы и поддерживают трансформацию ГФС в сервисный орган», - отметил министр.

Ранее, 22 февраля, источники в правительстве сообщали, что министр финансов Александр Данилюк в ближайшие дни посетит Вашингтон с целью проведения переговоров с Международным валютным фондом относительно выделения нашей стране четвертого транша кредита в размере 1 млрд долл.

Позже, 6 марта, глава миссии МВФ Рон ван Руден заявил, что заседание Совета директоров МВФ по украинскому вопросу состоится во второй половине марта, поскольку фонд достиг соглашения с украинскими властями по обновленному меморандуму об экономической и финансовой политике.

Справка УНИАН. Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года – после более чем годового перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл.

До конца 2016 года Украина рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 млрд долл. и выполнила для этого ключевые условия, а именно – приняла госбюджет на 2017 год и провела национализацию крупнейшего в стране банка «ПриватБанка». Вместе с тем заседание Совета директоров по украинскому вопросу и выделение денег все время откладывалось – сначала на январь, затем на начало февраля, теперь – на начало марта.

Для проведения заседания Украина и МВФ должны были подписать письмо о намерениях, а затем меморандум, в котором должны быть указаны ключевые «маяки» выполнения программы реформ на ближайшие месяцы. Такими «маяками», как ожидается, будет проведение земельной и пенсионной реформ.