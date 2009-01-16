Темпы ВВП могут снижаться до середины 2010 года

Реальные темпы ВВП Украины могут снижаться до середины 2010 года – эксперт

Киев. 16 января. УНИАН. Согласно прогнозу аналитиков компании «Форекс клуб», реальные темпы ВВП Украины могут снижаться до середины 2010 года. Безработица повыситься до уровня 12–13% (сейчас около 8%) и пик ее придется на 2011-2012 гг. Об этом говорится в пресс-релизе компании, переданном агентству УНИАН.

По прогнозам аналитиков «Форекс клуба», курс доллара на межбанковском рынке в Украине ближайшие полгода будет колебаться в диапазоне 8,5–9,5 грн., цена евро достигнет 11–12,30 грн. Наличный курс продажи доллара составит 8,7–9,7 грн., евро – 11,40–12,70 грн. К концу 2009 года, начиная с 3-4 квартала, гривня восстановиться и укрепиться до уровня 8,5 грн. за один доллар.

В связи с падением мировых цен на химическую продукцию, по итогам 2008 года Украина уменьшила поступления по этим статьям почти на 27%, в том числе на 20% упали поступления от экспорта удобрений по сравнению с ситуацией годом ранее. Экспорт металлургии, испытавший самый серьезный удар от глобального кризиса, упал в ноябре почти на 40%, в том числе доходы от экспорта черных металлов – на 43,8%, изделий из черных металлов – на 10%, алюминия и изделий из него – почти на треть. В ноябре рецессия в большинстве стран мира уже ударила и по машиностроительному сектору Украины.

Экспорт товаров в ноябре 2008 года составил 3,8 млрд. долларов, в декабре – ориентировочно составлял 4 млрд. долларов (для сравнения - экспорт товаров в июле прошлого года составлял 7,8 млрд. долларов). Импорт товаров в ноябре составлял 5,2 млрд. долларов, в декабре, по предварительным оценкам, импорт товаров и услуг составлял 3,5 млрд. долларов (для сравнения - импорт товаров в июле составлял 9,7 млрд. долларов).

В пресс-релизе указывается, что по данным НБУ на 1 декабря 2008 г., проблемные кредиты среди всего кредитного портфеля составляют 2%: в ипотеке – около 8-10%, в корпоративном секторе доля невозвратов составляет около 12%, в розничном секторе – около 22%. В ноябре 2008 года сумма депозитов снизилась на 10 млрд. гривень. Депозиты физических лиц снизились на 4,6 млрд. гривень, примерно на столько же снизились и депозиты юридических лиц. В декабре реальный прирост депозитов составил не более 3 млрд. гривень. Отменять мораторий на досрочное снятие депозитов в данный момент еще рано, считают эксперты.

По мнению аналитиков «Форекс клуба», в связи с проблемой непогашения кредитов и с непополнением ресурсной базы со стороны физических и юридических лиц резко обострилась проблема разрывов по срокам между активами и пассивами банков. На протяжении последних двух месяцев единственным источником покрытия разрывов был НБУ. В декабре он выдал кредитов рефинансирования на сумму 30,3 млрд. гривень, в ноябре – 39,6 млрд. гривень. В этом году НБУ уже выдал на рефинансирование 605 млн. гривень. Украинские банки в течение нескольких месяцев работали на грани рентабельности.

Как считают эксперты, вскоре произойдет реструктуризация банковской системы: останутся только крупные банки, которые выстоят в условиях дефицита ликвидности. Мелкие и средние банки вынуждены будут объединяться или будут поглощены крупными банками. Доля иностранного капитала в украинской банковской системе, которая сейчас составляет более 46%, увеличится.

Пресс-служба цитирует руководителя информационно-аналитического центра «Форекс клуб» Николая ИВЧЕНКО: "На данный момент судьба доллара зависит от перспектив дальнейшего развития мировой экономики. Пока крупные развитые и развивающиеся страны переживают рецессию, инвесторы будут вкладывать свои средства в американскую валюту». Прогнозное значение евро на конец 2009 года – 1,3000 долл.