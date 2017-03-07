Счетная палата: налоговый долг за три года вырос почти в 4 раза - до 59 миллиардов

Об этом сообщила на своем сайте Счетная палата Украины, ссылаясь на отчет о результатах аудита эффективности взыскания налогового долга, в котором аудиторы признали действующую систему управления налоговым долгом неэффективной и непрозрачной.

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«Мероприятия, которые проводили фискальные органы с целью предупреждения роста налогового долга и непосредственно его взыскания с налогоплательщиков, не только не привели к снижению темпов его роста или его сокращению, а долг по налогам, сборам и платежам в государственный бюджет в течение 2014-2016 годов вырос в 3,8 раза и по состоянию на 1 января 2017 года достиг почти 59 млрд грн», - отмечается в отчете.

По информации ведомства, основная часть налогового долга в госбюджет сформирована за счет налога на добавленную стоимость, налога на прибыль предприятий и рентных платежей, удельный вес которых в общем объеме налогового долга в среднем достиг 88%.

При этом Счетная палата выразила удивление тем, что Министерство финансов определило ключевой показатель эффективности для Государственной фискальной службы Украины «Динамика налогового долга» на 2016-2017 годы без учета ежегодного роста, что, по мнению аудиторов, не стимулировало работу ГФС по предупреждению его роста, а меры принудительного погашения были неэффективными и малорезультативными.

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«Территориальные органы ГФС в течение исследованного периода в среднем погасили не более 1% налогового долга и только за счет реализации имущества, находившегося в налоговом залоге, или путем изъятия средств должников», - говорится в документе.

При этом ведомство отмечает, что из-за бездействия ГФС вследствие списания безнадежного налогового долга в госбюджет за последние 3 года не поступило 15,8 млрд грн.

По оценкам Счетной палаты, основной причиной резкого роста налогового долга стала неуплата налогоплательщиками самостоятельно определенных денежных обязательств, а за 3 года количество таких должников выросло почти вдвое, что свидетельствует об угрожающих рисках ухудшения платежной дисциплины и наполнения бюджета.

Кроме того, аудиторы Счетной палаты заявляют о фактах служебной халатности работников ГФС в части хранения служебных документов в связи с потерей части электронных копий документов по рассрочке (отсрочке) денежных обязательств, из-за чего аудиторы не смогли проверить обоснованность решений по этим вопросам на предмет наличия коррупционных рисков.

Также сообщается, что по результатам рассмотрения отчета Счетная палата подготовила ряд предложений и рекомендаций Министерству финансов Украины и другим заинтересованным государственным органам по разработке и реализации мероприятий, направленных на совершенствование действующего законодательства в указанной сфере и повышение эффективности работы органов ГФС по предупреждению роста налогового долга и погашению как путем самостоятельной уплаты налогоплательщиками, так и за счет принудительного взыскания в бюджет причитающихся платежей.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета в 2016 году составил 70,130 млрд грн, что в 1,6 раза превышает показатель дефицита за предыдущий год на уровне 45,167 млрд грн, однако ниже установленного предельного объема на уровне 83,694 млрд грн.

С учетом оценок номинального ВВП Украины за 2016 год, обнародованных Национальным банком Украины, на уровне 2,358 трлн грн годовой дефицит госбюджета составил 3% ВВП.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает доходы в размере 731 млрд грн, расходы – 800 млрд грн, предельный уровень дефицита – 77,5 млрд грн, что составляет 3% ВВП.