Неприятие Россией суверенитета Украины привело к газовому конфликту

Немецкая газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» считает, что одной из причин газового конфликта является невосприятие Россией суверенитета Украины.

Об этом говорится в статье «За горло», опубликованной в этом немецком издании 16 января этого года, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В частности, комментируя “газовый конфликт” между Украиной и Россией, издание отмечает, что “в газовом конфликте много чего сомнительного, но понятно одно: Москва не воспринимает суверенитет Украины”.

По мнению журналистов издания, “по ту сторону пропаганды и лжи, однако, есть и несколько определенных вещей. В частности, то, что для Украины, этой турбулентной молодой демократии, в нынешнем конфликте – так же как для Грузии в августе – речь идет, ни больше ни меньше, как о независимости».

Газета отмечает, что в такой ситуации евроатлантическое руководство в Киеве оказывается перед драматичным выбором: или продолжать придерживаться своего курса на запад, но при этом в связи с неизмеримо высшей московской штрафной ценой учитывать риск социальной неразберихи с непредсказуемыми последствиями; или в обмен на более выгодные условия поставок уступить.

“Тогда Украина, подобно Беларуси, вернулась бы в сферу гегемонии российского доминирования и перестала бы мечтать о Европейском Союзе и НАТО”, говорится в статье.