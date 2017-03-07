Банки-банкроты погасили только 13% задолженности перед Фондом гарантирования
За 3,5 года погасили банки погасили 12,3 млрд грн своей задолженности.
Ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц банки по состоянию на 1 марта 2017 года за 3,5 года погасили 12,3 млрд грн своей задолженности перед Фондом, или 13% от общей суммы кредиторских требований.
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Как сообщила пресс-служба Фонда, в том числе 5,13 млрд грн погасил «Дельта Банк», 1,79 млрд грн – банк «Форум» и почти 1 млрд грн – «ВиЭйБи Банк».
Также сообщается, что банки, ликвидация которых осуществлялась под управлением Национального банка Украины, за 16 лет погасили 6% общей суммы требований Фонда гарантирования.
Фонд напомнил, что общая сумма средств, погашенная ликвидируемыми банками, в 2016 году составила 6,67 млрд грн.
Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы за 2014-2016 годы и начало 2017 года с рынка ушел 91 банк, в том числе 33 в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 – в 2016-м и 4 – в 2017 году.