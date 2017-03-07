Украинцы в феврале продали банкам на $86 миллионов больше валюты, чем купили

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в феврале составила 86 млн долл.

Читайте такжеУкраинцы в январе продали валюты на $53 миллиона больше, чем купили

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе в феврале банки продали наличной валюты на 186,8 млн долл., купили – на 272,7 млн долл.

Также сообщается, что с начала года, в январе-феврале, украинцы продали банкам на 139,3 млн долл. больше наличной валюты, чем купили.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением через банки в 2016 году составила 2,48 млрд долл., что в 1,6 раза выше показателя за предыдущий год.