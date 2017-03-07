Доллар на межбанке снова опустился ниже 27 гривень

Во вторник, 7 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,94/26,98 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4621/28,4989 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4640/0,4652 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,9683 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 116 сделок на сумму 67,06 млн долл.