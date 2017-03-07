НБУ в феврале пополнил резервы на межбанке на $81 миллион

Чистая покупка (превышение покупки над продажей) валюты Национальным банком Украины в ходе интервенций на межбанковском валютном рынке в феврале составила 80,9 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, в том числе за месяц регулятор продал валюты на общую сумму 52,7 миллиона долларов, купил – на 133,6 миллиона долларов.

Согласно приведенным данным, положительное сальдо интервенций с начала года, в январе-феврале, составило 2,9 миллиона долларов, поскольку в январе регулятор потратил на поддержку гривни из резервов 78 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в феврале выросли на 0,1% - до 15,460 миллиарда долларов на 1 марта 2017 года.

В 2016 году Национальный банк пополнил резервы на межбанковском валютном рынке на 1,6 миллиарда долларов.