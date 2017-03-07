Нацбанк в 2016 году реализовал более миллиона памятных монет

Национальный банк Украины в 2016 году реализовал 1,13 миллиона памятных монет на общую сумму 170 миллионов гривень, что вдвое превышает доход от реализации памятных монет в 2015 году, сообщается на сайте регулятора.

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НБУ отмечает рост спроса и интереса к памятным монетам Украины со стороны как украинского общества, так и международного сообщества.

Всего в 2016 году Национальный банк Украины ввел в обращение 47 памятных монет (37 наименований), из которых одна золотая, 15 серебряных, 30 монет из нейзильбера и одна биметаллическая.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2015 году реализовал почти миллион памятных монет на общую сумму 75,6 миллионов гривень.