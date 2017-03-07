Гройсман назвал ключевые рекомендации МВФ: пенсионная реформа и введение оборота земель

Ключевые рекомендации Международного валютного фонда к Украине - проведение пенсионной реформы и введение оборота земель, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он напомнил, что Украина согласовала обновленный Меморандум с МВФ по программе сотрудничества, и в нем нет обсуждаемой нормы о повышении пенсионного возраста.

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"В нем есть две ключевые вещи - реформа пенсионной системы и оборот земель. Но он (оборот земель - УНИАН) должен быть введен в интересах граждан Украины", - сказал Гройсман. При этом он подчеркнул, что цель реформы пенсионной системы - построение справедливых условий социальной защиты для украинских пенсионеров.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 миллиарда долларов в сентябре 2016 года - после более чем годового перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов. До конца 2016 года Украина рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 миллиард долларов и выполнила для этого ключевые условия, а именно - приняла госбюджет на 2017 год и провела национализацию крупнейшего в стране банка "ПриватБанк". Вместе с тем заседание Совета директоров по украинскому вопросу и выделение денег все время откладывалось.

В начале марта Украина согласовала Меморандум с МВФ. И, как ожидается, заседание Совета директоров по Украине состоится во второй половине марта.