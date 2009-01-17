Россия должна вести цивилизованные переговоры с Украиной

Всемирный конгресс украинцев призывает Россию к ведению цивилизованных переговоров с Украиной о снабжении газа и транзитных услугах.

Об этом говорится в заявлении ВКУ, текст которого передан УНИАН пресс-службой Министерства иностранных дел Украины.

“Всемирный конгресс украинцев осуждает действия Российской Федерации относительно переговоров о газе и прекращении подачи российского газа для Украины и для государств-членов Европейского Союза”, - подчеркивается в заявлении.

Конгресс считает, что действия России в разрешении газового вопроса свидетельствуют о попытке силой заставить Украину к подписанию выгодного для России соглашения и желания посеять недоверие к Украине как к государству-транзитеру.

Всемирный конгресс украинцев поддерживает инициативу украинской стороны о направлении в Украину технических экспертов из Европейского Союза для мониторинга объема газа, поставляемого Россией.