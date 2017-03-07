Винница инвестировала 45 миллионов в реконструкцию реанимации в городской больнице по концепции немецкой клиники

Как передает УНИАН, открытие после реконструкции отделения анестезиологии и интенсивной терапии с операционным блоком и сверхсовременным медицинским оборудованием, которое для Украины является уникальным состоялось сегодня.

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Участие в открытии отделения принял Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в этот день находился с рабочей поездкой в Винницкой области, а также руководство области и города.

«Это сверхсовременное отделение удалось построить по двум причинам – понимания местной власти, что нужно инвестировать в качество жизни и качество медицинских услуг в Украине, в частности в Виннице. Второе – финансовая децентрализация. Я считаю, что средств в местных бюджетах сегодня в том числе и для таких проектов достаточно», - сказал Гройсман.

Он убежден, что там, где есть хозяйский подход и местная власть – будет результат. «Это не просто ремонт – это стандарт инвестиций в здоровье украинцев, в здоровье винничан», - сказал Гройсман.

Винницкий городской голова Сергей Моргунов отметил, что реконструированное отделение по европейским стандартам. «Мы достаточно долго прорабатывали этот вопрос со специалистами. Когда Андрей Рева был заместителем городского головы, он ездил в Австрию изучать опыт по больницам и мы нашли ту модель, которая должна быть (подход в реконструкции учреждений здравоохранения - УНИАН)», - рассказал мэр Винницы.

Моргунов отметил, что отделение оборудовано одним из лучших оборудований, которое есть в Европе фирмы «Dräger» и соответственно вся ланка обслуживания пациентов здесь отработана. «Весь персонал получил соответствующее обучение и сертифицированы для работы на этом оборудовании», - сказал Моргунов.

Реконструкция помещений существующего отделения началась в сентябре 2016 года и продолжалась 4 месяца. За этот период была сделана пристройка; надстройка 3-го этажа для размещения вентиляционного оборудования; перепланировка второго этажа с устройством двух операционных (большой и малой) и реанимационных залов, заменены окна, утеплен фасад и устроены новые системы отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения и кислородного снабжения.

Уже в этом году началась установка и наладка современного оборудования от немецкого производителя «Dräger».

Реконструкция помещений проведена в концепции «чистые помещения». Все стены покрыты специальными медицинскими панелями с особым антисептическим заполнителем, герметизованим силиконом, а пол – синтетическим покрытием, устойчивым к антисептическим растворам. Это делает невозможным накопление так называемой «внутренне больничной инфекции».

Реанимационное отделение укомплектовано оборудованием в концепции рабочего места современной немецкой клиники, а именно: расположение кровати, подвод медицинских газов, необходимого оборудования, освещения. Все это создает особое удобство для работы персонала и комфорта больного.

Установлены современные аппараты искусственной вентиляции легких, в том числе Dräger Evita 300 экспертного класса, аналогов которому в Украине нет, и который может работать в интеллектуальном режиме, оценивая состояние больного, характер и степень поражения легких и дыхательных путей и самостоятельно подбирать режимы вентиляции.

Также обустроена современная система наблюдения за показателями жизненных функций пациента с центральным пультом для минимизации человеческого фактора ошибок. Система обеспечивает мониторинг артериального давления, пульса, частоту дыхания, температуру тела, концентрацию кислорода, углекислого газа, активность мозга и это все в постоянном режиме с записью тренда.

Мониторинг состояния пациентов с сведением всех данных будет осуществляться в режиме реального времени и попадать на центральный дисплей дежурного врача отделения. Система способна архивировать данные. Кроме того, приобретен современный аппарат мембранного плазмофереза для лечения отравлений, различных токсических состояний больного, который практически не травмирует клетки крови, и в короткое время отфильтровывает определенное количество плазмы. Также приобретен современный бронхоскоп, УЗИ аппарат, электрокардиограф, мобильный рентген-аппарат.

Помещения отделения анестезиологии и интенсивной терапии оборудованы системой приточно-вытяжной медицинской вентиляции с фильтрацией воздуха. Отделение имеет современную ургентную лабораторию.

Новый операционный блок позволит оперировать в условиях высокой стерильности. Для этого использована система ламинарного потока над операционным столом стерильного воздуха высокой степени очистки (класс ISO5, фильтр H14). Всего в отделении смонтированы три вентмашины – кроме той, что работает на ламинарных потоках, другие две задействованные для системы вентиляции и кондиционирования. Также установлены подвесные анестезиологические и хирургические консоли для оптимизации работы хирургической бригады и в перспективе подключение более специфического оборудования, например, аппарата искусственного кровообращения.

Закуплено современное оборудование для стерилизации инструментария, в том числе системой газов, что дает возможность стерилизации чувствительной к высоким температурам электроники. Приобретен также новый современный инструментарий и все необходимые расходные материалы.

Все это даст возможность проводить операции высокой сложности с перспективой на много лет вперед.

Персонал отделения завершил первый круг обучения и получил допуски для работы с наркозно-дыхательной аппаратурой, медицинскими газами, станцией наблюдения, лабораторным и диагностическим оборудованием.

После проведения реконструкции расширена полезная площадь отделения - с 320 кв м до 480 кв. м, что позволило увеличить мощность отделения-с 6 до 9 рабочих мест. Для работы 3-х круглосуточных постов, которые находятся в непосредственной близости к пациентам, введены дополнительные штатные единицы.

Такое сверхсовременное отделение анестезиологии и реанимации позволит оказывать качественную и квалифицированную медицинскую помощь пациентам, находящимся в критическом состоянии. А также проводить обезболивание, лечение и оперативные вмешательства с применением новейшего высокотехнологичного оборудования по современным методикам.

Винницкий городской голова добавил, что в планах городской власти проект по строительству и реконструкции отделения экстренной медицинской помощи, двух реанимационных отделений на 24 койки и 4 дополнительных ургентных операционных в городской больницы скорой медицинской помощи с соответствующим оборудованием такого же класса и стандарта, как в реконструированном отделении. В 2017 году запланировано изготовить проектно-сметную документацию этого проекта и начать строительные работы.