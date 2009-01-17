Над финучреждениями нужен единый орган надзора

Мировой финансовый кризис продемонстрировал необходимость обеспечения универсального надзора за деятельностью финансовых учреждений путем создания единого органа надзора за ними, пишет министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН в статье для еженедельника «Зеркало недели» (№1 (729), 17-23 января).

«Эту работу необходимо провести сейчас с тем, чтобы послекризисный надзор осуществлялся уже на более скоординированном уровне. Инициатива такого объединения должна исходить, вероятно, от Национального банка - государственного института, наиболее подготовленного для этого. А правительство должно всячески ее поддержать», - заметил министр.

Кроме того, Б.ДАНИЛИШИН убежден, что необходимым является создание государственного учреждения (банка) долгосрочного кредитования и инвестирования. Министр пояснил, что такие учреждения широко используются для предоставления «политических займов» - кредитов с преференциальными процентными ставками, «адресных займов» для определенных отраслей или даже предприятий.

Поэтому, в отличие от коммерческих банков, они создаются в соответствии с отдельным законом, который регулирует все вопросы управления, порядка деятельности, взаимоотношений с собственниками, клиентами, партнерами и предусматривает, что приоритетом деятельности является финансирование проектов, которые имеют особое экономическое, социальное или экологическое значение и по тем или иным причинам не привлекают учреждения частного сектора, отметил Б.ДАНИЛИШИН.

«Не буду скрывать, что в развитых экономиках подвергают сомнению значение и роль подобных банков, но в переходных экономиках и странах с зарождающимися рынками их значение трудно переоценить. Что особенно ярко подтверждает опыт восточноазиатских стран», - подчеркнул министр.