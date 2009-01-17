Фирташ не владеет банком «Надра»

Совладелец компании «РосУкрЭнерго» Дмитрий ФИРТАШ заявляет, что на сегодняшний день юридически не является собственником банка «Надра».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в эфире телеканала «Интер».

«Банк «Надра» мной еще не куплен», - сказал Д.ФИРТАШ.

Он уточнил, что на 24 января назначено собрание акционеров банка, на котором и будет приниматься решение о вхождении его в состав акционеров.

Д.ФИРТАШ уточнил, что, кроме того, должна быть проведена аудиторская проверка банка.

«Аудит будет проводиться до мая. И только в мае я физически могу зайти в банк», - сказал он.

Как сообщалось, в декабре прошлого года премьер Юлия ТИМОШЕНКО обвинила банк "Надра" в спекуляциях, которые привели к падению курса гривни. Она попросила Счетную палату и Генеральную прокуратуру проверить деятельность банка "Надра". По ее мнению, "Надра" находился в сговоре с Национальным банком для спекуляций на валютном рынке. Свидетельством этого, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, является то, что при выделении финансовой помощи банкам, "Надра" получил сумму, во много раз превышающую финансовую помощь другим банкам.

Как сказала тогда Ю.ТИМОШЕНКО, за банком «Надра» «сегодня стоит ФИРТАШ и Секретариат Президента»

В ответ на обвинения Ю.ТИМОШЕНКО бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ заявил, что подаст в британский суд на премьер-министра.

***В ноябре 2008 года компания "Group DF" Д.ФИРТАША заявила, что подписала соглашение о приобретении контрольного пакета акций банка "Надра".