Девальвация рубля продолжится

Плавная девальвация рубля, начавшаяся в ноябре 2008 года, в 2009 году продолжилась. Курсы евро и доллара по отношению к российской валюте сейчас достигли исторического максимума. Эксперты считают, что это еще не предел, передает k2kapital со ссылкой на Deutsche Welle.

Проходя в декабре мимо пунктов обмена валюты в России, можно было каждый день видеть новый курс. Иногда курс менялся и несколько раз в день, причем разница между прежней и новой ценой могла составлять несколько десятков копеек и даже рубль. После наступления нового года ситуация несколько стабилизировалась, однако эксперты уверены, что девальвация рубля не закончилась. В частности, управляющий директор компании "Ренесанс-капитал" Алексей Моисеев говорит, что цена иностранной валюты скоро будет выше нынешнего исторического максимума.

"Девальвация еще пока не остановилась. Равновесный уровень рубля по отношению к доллару при текущих ценах на нефть - это примерно 37-38, - указывает Моисеев. - Пока этого не достигнуто, девальвационное давление будет продолжаться".

Понижение курса рубля по отношению к иностранным валютам, по словам экспертов, является контролируемым. Как считает президент Российской ассоциации валютных бирж Сергей Алексашенко, девальвация - это сегодня единственная тактика борьбы с кризисом в России.

Сергей Алексашенко напоминает о том, что в последние годы у России очень быстрыми темпами рос импорт. Плюс - нарастали платежи по внешним долгам. И платежный баланс 2009 года, при нынешних ценах на нефть, оказывается сильно дефицитным. Если не менять курс, если не изменить объем импорта, то Центробанк может потерять в течение года $150 млрд. или даже больше, считает Алексашенко.

"Понятно, что ситуация для ЦБ не очень комфортная, и им хочется ее изменить, - рассуждает он. - Поэтому девальвация рубля направлена на то, чтобы снизить объем импорта и выровнять платежный баланс. Судя по тому, с какой скоростью идет ЦБ, видимо, там осознают, что эта задача чрезвычайно острая".

Тем временем, на фоне кризиса повышается доверие к евро. В разгар финансового кризиса именно евровалюта оказалась "на плаву".

Главный экономист Deutsche Bank Норберт Вальтер (Norbert Walter) положительно отзывается как о единой европейской валюте, так и о Европейском центральном банке. "Евро оказался второй по значимости международной валютой - после американского доллара, - констатирует он. - А Европейский центральный банк за прошедшие десять лет, и особенно во время финансового кризиса, зарекомендовал себя как вполне крепкая и надежная структура. Я считаю, что доверие к этому институту возросло во всем мире".

На примере Венгрии и Латвии хорошо видно, насколько беззащитными могут оказаться страны, национальная валюта которых не имеет тесной привязки к евро. Так, венгерский форинт стал любимым объектом атак спекулянтов, а сама Венгрия в конце прошлого года была на грани банкротства. В критическую финансовую ситуацию попала и Латвия. Выйти из нее удалось лишь благодаря миллиардным "вливаниям" со стороны Евросоюза и Международного валютного фонда. В общем, неудивительно, что у евро вдруг появилось немало новых почитателей, говорит Норберт Вальтер.

"Я думаю, что страны, находящиеся на пути в Европу и до недавнего времени не решавшиеся на незамедлительное вступление в еврозону, теперь более открыты для этого, - считает эксперт. - И это не только небольшие государства вроде стран Балтии, но и Польша. Конечно, было бы еще лучше, если бы к зоне евро присоединились и евроскептики - датчане, шведы и британцы. И признаки того, что Дания и Швеция такой возможности больше не исключают, уже появились".