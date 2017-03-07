Гривня закрыла межбанк на уровне 26,98 за доллар
17:47, 07 марта 2017Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5882/28,6278 гривни/евро.
Иллюстрация REUTERS
Во вторник, 7 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,94/26,98 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5882/28,6278 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4643/0,4653 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,9597 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 546 сделок на сумму 315,8 миллиона долларов.
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