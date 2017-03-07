Журналист обвинил Гонтареву в помощи российским банкам в "ДНР" и "ЛНР"

Об этом Дубинский написал на своей странице в Facebook, комментируя информацию, что Российский "Сбербанк" приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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"Хочу обратиться к Администрации президента и попросить их исправить очень досадную оплошность! Когда Петр Алексеевич заявляет, что Гонтарева лучший банкир Восточной Европы, - он ведь по незнанию обманывает всех нас. И приуменьшает заслуги Валерии Алексеевны, которая своей работой давно показала, что превзошла этот титул. На самом деле, она является лучшим банкиром не только Восточной Европы, но и молодых "республик" - ЛНР и ДНР", - пишет Дубинский.

По его мнению, из-за действий главы Нацбанка, российские банки остались в выигрыше.

"Благодаря ее мудрому руководству и поддержке, которую Национальный банк оказывает государственным банкам Российской Федерации на территории Украины, - те смогли расширить свой бизнес на территорию ОРДЛО. Сбербанк России уже радостно сообщил, что приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР". А раз по паспорту ЛДНР можно обслужиться в Москве, то как дочерний банк может отказать такому уважаемому клиенту в Украине?" - пишет журналист.

"Спасибо Вам, Валерия Алексеевна, за еще один шаг по признанию "республик". Потомки его, безусловно, оценят. Надеюсь, с помощью суда присяжных", - резюмировал Дубинский.