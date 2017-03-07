"Сбербанк России" в Украине не может принимать "паспорта" "ДНР" и "ЛНР" - НБУ

Банковские учреждения, которые действуют в Украине, не могут принимать от граждан "паспорта" так называемых «ДНР» и «ЛНР», сообщили УНИАН в Национальном банке Украины.

«ПАО «Сбербанк» (дочерний банк российского «Сбербанка» в Украине), как и другие юридические лица, которые действуют в Украине, должны руководствоваться действующим законодательством Украины, которым не признаются "паспорта" так называемых «ДНР» и «ЛНР»», - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Также Нацбанк напомнил, что на сегодня банкам Украины запрещено предоставлять все виды финансовых операций на территориях, которые не контролируются украинской властью, как это предусмотрено постановлением НБУ от 6 августа 2014 года №466 «О приостановлении осуществления финансовых операций».

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Аналогичным образом ситуацию прокомментировали для УНИАН и в дочернем банке российского «Сбербанка» в Украине. «Украинский дочерний банк работает в рамках правового поля страны и не принимает "паспорта" «ДНР» и «ЛНР», - сообщил представитель пресс-службы банка.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что российский «Сбербанк» приступил к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ клиентов, которые предъявляют "паспорта" так называемых «ДНР» и «ЛНР», руководствуясь соответствующим указом президента России о признании этих псевдодокументов.