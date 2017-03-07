Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,95 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2695,9467 (7 марта – 2702,1320)

100 EUR – 2851,2332 (7 марта – 2862,0982)

10 RUR – 4,6272 (7 марта – 4,6319)

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Как сообщает УНИАН, 7 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,94/26,98 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5882/28,6278 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4643/0,4653 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,9597 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 546 сделок на сумму 315,8 миллиона долларов.