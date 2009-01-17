Арабские страны потеряли 2,5 трлн. долларов

За 4 месяца глобального финансового кризиса арабские страны потеряли два с половиной триллиона долларов, сообщает радио “Свобода” слова министра иностранных дел Кувейта Мохаммеда ас-Сабаха, выступившего перед журналистами в пятницу - в преддверии Арабского экономического саммита, который открывается в Кувейте в понедельник. В форуме участвуют 22 страны.

В то же время, по данным Агентства Франс-пресс, арабские страны потеряли около 40-а процентов стоимости своих заграничных активов, которые оценивались в два с половиной триллиона долларов.