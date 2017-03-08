Правительство внесет в ВР законопроект о пенсионной реформе в ближайшие месяцы - Рева

«Мы планируем внести в ближайшее время законопроект о пенсионной реформе, составной частью которой является обязательное осовременивание пенсий, приведение пенсионного обеспечения к законному уровню, то есть не будет людей, которые получат меньше минимального размера, то есть меньше прожиточного минимума... Мы планируем в течение месяца-полутора внести окончательный законопроект в Верховную Раду», - сообщил Рева сегодня вечером в эфире «112 Украина».

Читайте такжеГройсман назвал ключевые рекомендации МВФ: пенсионная реформа и введение оборота земель

Также он отметил, что заинтересован в скорейшем обнародовании текста меморандума с МВФ.

«Мне бы хотелось, чтобы текст меморандума был скорее обнародован, чтобы мы сравнили стартовую позицию, с которой мы начинали, и то, чем мы закончили. Нам удалось убедить фонд в том, что наше видение того, какой должна быть пенсионная реформа, отвечает национальным интересам Украины и является более эффективным, чем то, что предлагалось фондом», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, правительственный вариант пенсионной реформы должны представить на широкое общественное обсуждение.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявлял, что в обновленном Меморандуме с МВФ по программе сотрудничества нет обсуждаемой нормы о повышении пенсионного возраста.

В начале марта Украина согласовала Меморандум с МВФ. И, как ожидается, заседание Совета директоров состоится во второй половине марта.