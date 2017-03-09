Банки Северной Кореи отключили от SWIFT

Такие меры были приняты SWIFT, головной офис которой расположен в Бельгии, после того, как бельгийские власти отозвали разрешение на работу с этими учреждениями, сообщает УП со ссылкой на агентство Reuters.

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Также в SWIFT сообщили, что отключение банков КНДР было сделано в ответ на "текущую международную" ситуацию и обсуждения в Совбезе ООН.

При этом в SWIFT не указали точно, когда именно отключили банки и скольких банков это коснулось.

Такие действия SWIFT последовали после обнародованного 27 февраля доклада, в котором говорилось, что международная система банковских расчетов продолжала предоставлять услуги семи северокорейским банкам, три из которых были в "черном списке".