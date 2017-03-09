Сенат Канады ратифицировал Соглашение о свободной торговле с Украиной

Верхняя палата парламента Канады – Сенат ратифицировал подписанное в июле 2016 года Соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

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«Сенат Канады ратифицировал Соглашение о свободной торговле во втором чтении. «За» проголосовали 102 сенатора из 105. Украина готовится ратифицировать соглашение в ближайшее время. Надеемся, что депутаты не подведут», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, нижняя палата парламента Канады ратифицировала Соглашение о зоне свободной торговли с Украиной в середине февраля, как и планировалось ранее.

Соглашение позволят одномоментно снять до 98% торговых ограничений и таможенных пошлин во взаимной торговле между двумя странами. В данный момент текст соглашения фокусируется на товарном экспорте и импорте, однако уже через два года стороны смогут пересмотреть условия торговли и внести в перечень услуги, а также механизмы защиты инвестиций. Кроме того, сразу после ратификации и вступления соглашения в силу украинские товаропроизводители смогут экспортировать в Канаду все промышленные товары, кроме легковых автомобилей, которые попадают под специальные условия либерализации, а также широкий спектр сельскохозяйственной продукции, кроме мяса птицы, молочной продукции, яиц, сыров и сахара, которые также ограничиваются тарифными квотами.

По оценкам Минэкономразвития, Украина после вступления в силу Соглашения о свободной торговле с Канадой сможет наращивать свой экспорт в эту страну на 0,6 млн долл. ежегодно, а также в среднесрочной перспективе рассчитывать на дополнительные инвестиции.