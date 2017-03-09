Фонд гарантирования снова продлил ликвидацию банка "Таврика"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц, как и годом ранее, продлил срок ликвидации банка «Таврика» на 1 год – до 20 марта 2018 года включительно.

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Как сообщила пресс-служба фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Артема Караченцова.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования в марте 2013 года начал ликвидацию банка «Таврика», созданного в 1991 году. Согласно информации финучреждения, никто из его акционеров не является владельцем существенной доли в капитале.