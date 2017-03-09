Апелляционный суд Латвии оставил под конфискацией $26 миллионов Иванющенко

Апелляционный суд Латвии оставил решение суда первой инстанции о специальной конфискации $26 миллионов бывшего депутата Партии регионов Юрия Иванющенко, известного под прозвищем «Юра Енакиевский».

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Об этом сообщил у себя на странице в Facebook заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"7.03 латвийский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции относительно специальной конфискации 26 млн долл США, принадлежащих Ю.Иванющенко. Его адвокаты не смогли доказать законность указанных средств. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит", - написал Енин.

Заместитель генпрокурора добавил, что Иванющенко окончательно потерял возможность вернуть эти деньги. «Зато у Украины есть шансы увидеть эти деньги, как только соответствующий вердикт в отношении Иванющенко в Украине вступит в силу», - заявил Енин.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз продлил санкции в отношении бывших украинских высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича. Санкции продлены еще на один год против 15 человек, в том числе экс-президента Януковича. Бывшего народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко исключили из списка, указано в обнародованном решении ЕС.

Решение о продлении санкций против бывших украинских чиновников 2 марта принял Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС, 3 марта решение утвердил Совет ЕС. 4 марта решение обнародовали в Официальном журнале ЕС, и оно вступило в силу на следующий день.