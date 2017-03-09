Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Народный капитал"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации банка «Народный капитал» на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого финучреждения.

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Как сообщила пресс-служба Фонда, процедура ликвидации продлится 2 года – до 8 марта 2019 года включительно, а ликвидатором банка на этот период назначен Олег Андронов.

Фонд сообщил, что будет принимать требования кредиторов в течение 30 дней с даты публикации объявления о начале процедуры ликвидации банка в газете «Голос Украины».

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в банк «Народный капитал» 20 января на основании решения Национального банка о признании финучреждения неплатежеспособным в связи с невыполнением требований по раскрытию структуры собственности.