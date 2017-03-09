В Фискальной службе сообщили, когда опубликуют план проверок на 2018 год

Государственная фискальная служба до 25 декабря опубликует график плановых проверок на 2018 год, сообщает ГФС в сети Facebook.

Читайте такжеГлава Минфина заявил, что ГФС сдерживает экономический рост

Согласно сообщению, на сегодняшний день ежеквартальные планы-графики (с перечнями предприятий, данными о начале проверки и периоде, который охватывается контролем) остаются закрытыми. Тем не менее, согласно принятым изменениям в Налоговый кодекс, план-график документальных плановых проверок будет открыт для общественности и сформирован на целый год.

"Формирование и обнародование годового плана-графика проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков в 2018 году будет осуществляться уже в текущем году, то есть до 25.12.2017 года", - говорится в сообщении ГФС.

Как сообщал УНИАН, по оценке Министерства экономического развития и торговли, эффективность проверок бизнеса в Украине составляет 5%.