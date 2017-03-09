Prozorro создаст 12 центров поддержки электронных закупок в регионах Украины

Государственное предприятие "Прозорро", управляющее одноименной системой государственных закупок, создаст 12 центров компетенции Prozorro в регионах Украины, которые будут помогать в решении проблем с новыми процедурами закупок, обучении, мониторинге и улучшении электронных госзакупок в стране.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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При этом министерство готовит 12 региональных координаторов, которые будут управлять центрами компетенции.

"В прошлом году мы проводили массовые учебные мероприятия по всей Украине. Представители команды Prozorro провели тренинги в каждом из регионов минимум 3-5 раз. В этом году мы особое внимание уделяем подготовке тренеров и консультантов - тех людей, которые помогут создать региональные центры компетенции и обеспечить необходимую экспертизу для всех пользователей системы", - отметил замглавы Минэкономразвития Максим Нефедов.

Как сообщал УНИАН, экономия бюджетных средств благодаря использованию системы электронных государственных закупок Prozorro, распространившейся на всех госзаказчиков с 1 августа 2016 года, по состоянию на 10 января составила 18,77 миллиарда гривень. Минэкономразвития рассчитывает в 2017 году достичь экономии в 50 миллиардов гривень.