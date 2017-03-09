Заседание МВФ по Украине запланировано на 20 марта - представитель Фонда
Глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс сообщил, что заседание Совета директоров по Украине запланировано на 20 марта.
Заседание Совета директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда по вопросу выделения нашей стране очередного, четвертого по счету, кредитного транша в объеме 1 миллиарда долларов по утвержденной в марте 2015 года программе реформ и по вопросу дальнейшего плана реформ состоится 20 марта. Об этом сообщил глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.
"Заседание Совета директоров запланировано на 20 марта", - сказал Райс.
Он также подтвердил, что на минувшей неделе МВФ посетил министр финансов Украины Александр Данилюк.
"Министр финансов Украины Данилюк посетил Фонд. Он встретился с первым заместителем директора - распорядителя Фонда Дэвидом Липтоном и членами Фонда. Стороны обсудили дальнейшую политику реформ", - сказал Райс.
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Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 миллиарда долларов в сентябре 2016 года - после более чем годового перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов. До конца 2016 года Украина рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 миллиард долларов и выполнила для этого ключевые условия, а именно - приняла госбюджет на 2017 год и провела национализацию крупнейшего в стране банка "ПриватБанк". Вместе с тем заседание Совета директоров по украинскому вопросу и выделение денег все время откладывалось.
В начале марта Украина и МВФ согласовали обновленный Меморандум о сотрудничестве. Как отмечал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ключевыми рекомендациями Международного валютного фонда к Украине будут проведение пенсионной реформы и введение оборота земель. Причем, в рамках пенсионной реформы Украина не брала на себя обязательств повышать пенсионный возраст.