Заседание МВФ по Украине запланировано на 20 марта - представитель Фонда

Заседание Совета директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда по вопросу выделения нашей стране очередного, четвертого по счету, кредитного транша в объеме 1 миллиарда долларов по утвержденной в марте 2015 года программе реформ и по вопросу дальнейшего плана реформ состоится 20 марта. Об этом сообщил глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

"Заседание Совета директоров запланировано на 20 марта", - сказал Райс.

Он также подтвердил, что на минувшей неделе МВФ посетил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Министр финансов Украины Данилюк посетил Фонд. Он встретился с первым заместителем директора - распорядителя Фонда Дэвидом Липтоном и членами Фонда. Стороны обсудили дальнейшую политику реформ", - сказал Райс.

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Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 миллиарда долларов в сентябре 2016 года - после более чем годового перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов. До конца 2016 года Украина рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 миллиард долларов и выполнила для этого ключевые условия, а именно - приняла госбюджет на 2017 год и провела национализацию крупнейшего в стране банка "ПриватБанк". Вместе с тем заседание Совета директоров по украинскому вопросу и выделение денег все время откладывалось.

В начале марта Украина и МВФ согласовали обновленный Меморандум о сотрудничестве. Как отмечал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ключевыми рекомендациями Международного валютного фонда к Украине будут проведение пенсионной реформы и введение оборота земель. Причем, в рамках пенсионной реформы Украина не брала на себя обязательств повышать пенсионный возраст.