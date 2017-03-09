Гривня закрыла межбанк на уровне 26,89 за доллар

В среду, 9 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,85/26,89 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3240/28,3635 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4643/0,4653 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,9086 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 450 сделок на сумму 223,18 миллиона долларов.