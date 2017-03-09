Украинские банки в январе получили прибыль против убытка годом ранее

Платежеспособные банки в январе 2017 года получили 338 миллионов гривень чистой прибыли против 890 миллионов гривень убытка за аналогичный период предыдущего года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По оценкам регулятора, доходность банковской системы за этот месяц была обеспечена прежде всего ростом чистого процентного дохода на 29,5%, до 4,131 миллиарда гривень, и чистого комиссионного дохода - на 24,8%, до 2,078 миллиарда гривень, что стало возможным благодаря снижению ставок по депозитам населения и восстановлению спроса на банковские услуги.

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Нацбанк также отметил, что выход банковской системы на прибыль обусловлен позитивным результатом торговых операций, который в январе составил 484 миллионов гривень против отрицательного результата на уровне 1,841 миллиарда гривень годом ранее из-за эффекта валютной переоценки ценных бумаг.

Вместе с тем, по информации регулятора, отчисления в резервы платежеспособных банков в январе выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,5 раза - до 3,112 миллиарда гривень.

Также сообщается, что 76 банков в январе получили прибыль 2,17 миллиарда гривень, в то время как 17 банков стали по итогам месяца убыточными с совокупным убытком на уровне 1,84 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины по итогам 2016 года, по предварительной отчетности финучреждений до ее подтверждения ежегодным аудитом, обновила исторический максимум по убыткам, получив отрицательный результат на уровне 159 миллиардов гривень.

Суммарный годовой убыток банковской системы с учетом работающих и неплатежеспособных банков составил 160,143 миллиарда гривень.

Предыдущий рекордный убыток банковской системы Украины был зафиксирован в 2015 году, когда негативный финансовый результат работающих банков составил 66,6 миллиарда гривень.