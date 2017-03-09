Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,90 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2690,8632 (9 марта – 2695,9467)

100 EUR – 2839,1298 (9 марта – 2851,2332)

10 RUR – 4,5738 (9 марта – 4,6272)

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Как сообщал УНИАН, 9 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,85/26,89 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3240/28,3635 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4643/0,4653 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,9086 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 450 сделок на сумму 223,18 миллиона долларов.