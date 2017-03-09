Базовая инфляция в Украине в феврале ускорилась до 6,6%

Базовая инфляция в Украине в январе 2017 года в годовом выражении - по сравнению с февралем 2016 года – ускорилась до 6,6% с 6,2% месяцем ранее - в январе к январю.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем – январем 2017 года – базовая инфляция в феврале ускорилась до 0,7% с 0,4% в январе к декабрю.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, базовая инфляция составила 1,1%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года ускорилась до 14,2%, по сравнению с январем - замедлилась до 1%. С начала года, по сравнению с декабрем, потребительские цены в Украине выросли на 2,1%.