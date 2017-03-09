В Меморандуме с МВФ не требуют заморозить "минималку" или повысить пенсионный возраст - министр соцполитики

Обновленный Меморандум о продолжении программы реформ, утвержденной ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом в марте 2015 года, не содержит обязательств властей нашей страны, предусматривающих замораживание минимальной зарплаты, запрет на работу для пенсионеров, а также общее повышение пенсионного возраста. Об этом в интервью журналистам сказал министр социальной политики Андрей Рева.

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Меморандум был согласован в начале марта, а его окончательное утверждение состоится накануне заседания Совета директоров МВФ, запланированного на 20 марта.

"В окончательном варианте Меморандума отсутствуют нормы о замораживании минимальных зарплат на три года, о запрете пенсионерам работать. Там отсутствует повышение пенсионного возраста. Никаких апокалиптических вещей в меморандуме нет. И вы сможете в этом убедиться", - подчеркнул министр.

Он также добавил, что меморандум сформирован в интересах Украины и граждан Украины. Более того, по многим вопросам удалось убедить МВФ принять именно правительственную точку зрения.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 миллиарда долларов в сентябре 2016 года - после более чем годового перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов. До конца 2016 года Украина рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 миллиард долларов и выполнила для этого ключевые условия, а именно - приняла госбюджет на 2017 год и провела национализацию крупнейшего в стране банка "ПриватБанк". Вместе с тем заседание Совета директоров по украинскому вопросу и выделение денег все время откладывалось.

В начале марта Украина и МВФ согласовали обновленный Меморандум о сотрудничестве. Как отмечал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ключевыми рекомендациями Международного валютного фонда к Украине будут проведение пенсионной реформы и введение оборота земель. Причем, в рамках пенсионной реформы Украина не брала на себя обязательств повышать пенсионный возраст.