Кабмин "влил" в два госбанка 10 миллиардов гривень

Кабинет министров Украины своим решением докапитализировал государственные банки "Укрэксимбанк" и "Ощадбанк" на 4,7 миллиарда гривень и 5,4 миллиарда гривень соответственно путем выпуска 15-летних облигаций внутреннего госзайма в обмен на акции банков. Об этом говорится в постановлениях правительства №122 и 123, опубликованных на веб-портале правительства.

Как отмечается в документах, принятые решения обеспечат стабильное функционирование и развитие государственных банков, что является залогом защиты прав их вкладчиков и других кредиторов.

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"Министерству финансов Украины осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 4,7 миллиарда гривень со сроком обращения до 15 лет по процентной ставке дохода на уровне 9% годовых в обмен на акции дополнительной эмиссии публичного акционерного общества "Государственный экспортно-импортный банк", - отмечается в постановлении №123.

"Министерству финансов для обеспечения выполнения решения правительства осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа с индексированной стоимостью в размере 5,4 миллиарда гривень со сроком обращения 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне 5% годовых в обмен на акции дополнительной эмиссии публичного акционерного общества "Государственный сберегательный (ощадный) банк Украины", - говорится в постановлении №122.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Кабмин уже принимал решение о дополнительной капитализации "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" на 3,5 миллиарда гривень и 3 миллиарда гривень соответственно.

Справка УНИАН. На текущий момент в Украине насчитывается 4 государственных банка - "Укрэксимбанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк" и национализированный в конце 2016 года "ПриватБанк". Как ожидается, в текущем году Минфин и НБУ разработают обновленную стратегию развития государственных банков.