ЕС может оштрафовать Великобританию на 2 миллиарда евро из-за китайских импортеров

Об этом заявило Европейское управление по предупреждению злоупотреблений и мошенничества (OLAF), передает «Европейская правда» со ссылкой на ВВС.

Аудиторы OLAF определили, что в течение 2013-2016 годов через территорию Британии ввозилась одежда и обувь по поддельным документам и заниженным ценам.

Британская власть знала об этом, но не приняла никаких мер, несмотря на неоднократные предупреждения.

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В результате такой бездеятельности бюджет ЕС потерял миллионы евро от неуплаченной пошлины, считают финансовые следователи.

По данным OLAF, в 2016 году ЕС недополучил всего 817,2 млн таможенных сборов и 79,2% этой суммы составили потери от товаров, которые были импортированы из Великобритании.

Правительство Британии, в свою очередь, отвергло обвинения и заявило, что само стало жертвой мошенничества. Решения относительно возможных дальнейших мер по Лондона теперь должна принять Еврокомиссия.