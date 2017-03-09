Дела ПриватБанка и Коломойского против РФ: арбитраж в Гааге постановил, что Россия обязана защищать украинских инвесторов в аннексированном Крыму

Как сообщает Investment Arbitration Reporter, в двух решениях идентичных по своему составу арбитражных трибуналов от 24 февраля 2017 года по двум искам против РФ некоторые ключевые юрисдикционные замечания были отклонены.

В частности, судьи признали принцип, что Россия может нести ответственность согласно двухстороннего инвестиционного договора между Украиной и РФ за нарушение прав инвесторов в Крыму в период после подписания Россией нормативных актов, которыми она включила эту спорную территорию в состав Федерации.

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Арбитраж впервые распространяет действие подобного договора на подобные обстоятельства.

Иски касаются банковских инвестиций, а также инвестиций в аэропорт, в то время как Россия оспаривает юрисдикцию и не является на заседания арбитража.

Речь идет о делах от 2015 года: Игорь Коломойский и Аэропорт Бальбек против РФ, а также ПриватБанк и Финилон против РФ. Оба дела инициированы в рамках двухстороннего инвестиционного договора.

Позиция РФ заключалась в том, что ДИД не может являться основой для созыва арбитража по данным искам, а также в непризнании юрисдикции международного арбитражного трибунала в этих делах.

Обходя стороной вынесение решения о законности оккупации и аннексии, трибунал признает ее свершившимся событием и влекущим последствия согласно двухстороннего инвестиционного договора.

В частности, изданию IAReporter удалось подвердить информацию, что трибуналы определили факт наличия обязательств РФ защищать украинских инвесторов в Крыму согласно ДИД, начиная с 21 марта 2014 года. Несмотря на то, что истцы настаивали на признании более ранней даты, трибунал определил дату согласно дню подписания Владимиром Путиным указов о включении Крыма в состав РФ.

Арбитраж установила, что истцы могут использовать нормы о защите прав инвесторов согласно ДИД в части, касающейся ненадлежащего обращения с их инвестициями в банковские учреждения и коммерческий аэропорт в Крыму.​