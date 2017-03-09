Investment Arbitration Reporter: Россия может нести ответственность за нарушение прав инвесторов в аннексированном Крыму

Об этом говорится в статье Люка Эрика Питерсона, опубликованной на сайте IA Reporter.

В ряде постановлений, вынесенных 24 февраля 2017 года идентично учрежденными трибуналами, рассматривающими параллельные иски против Российской Федерации, некоторые основные юрисдикционные возражения были отклонены.

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В частности, арбитры признали принцип, согласно которому Россия может нести ответственность, в соответствии с ДИД между Украиной и Россией, за нарушение прав инвесторов на Крымском полуострове после того, как Россия подписала указы о включении оспариваемой территории в состав Российской Федерации.

По-видимому, это первый случай, когда трибунал постановил продлить защиту ДИД при таких обстоятельствах.

Претензии возникли в связи с банковскими и аэропортовыми инвестициями, Россия отрицает юрисдикцию, но не появляется на арбитражных разбирательствах

Правовые нововведения произошли в делах Игоря Коломойского и ООО "Аэропорт "Бельбек" против России, и "Приватбанк" и "Финилон" против России, несколько арбитражных разбирательств были начаты в 2015 году в рамках двустороннего инвестиционного договора между Украиной и Россией.

Как сообщалось ранее, арбитражный трибунал в составе Пьера-Мари Дюпюи (председатель), Даниэля Бетлихема (арбитр истца) и Вацлава Микулки (арбитр, выбранный компетентным органом) слушал каждое из этих дел.

Хотя Российская Федерация не появлялась для защиты в делах, в письмах, отправленных в Постоянную палату третейского суда, Россия утверждает, что "[ДИД Украины и России] не может служить основанием для составления арбитражного трибунала для урегулирования [требований истцов]" и что она "не признает юрисдикцию международного арбитража при [ППТС] в урегулировании [требований истцов]".

Несмотря на то, что Россия не составила возражение по иску, и не изложила юрисдикционные возражения, трибуналы как в делах "Приватбанка", так и "Аэропорта "Бельбек" решили разделить их разбирательства, чтобы рассмотреть некоторые вопросы юрисдикции и допустимости.

Трибунал уклоняется от решения по вопросу о законности оккупации и аннексии, но считает их действительными – с юридическими последствиями согласно ДИД

В промежуточных решениях, о которых сообщалось недавно, трибуналы отклонили некоторые из ключевых возражений, по-видимому, оставив некоторые другие юрисдикционные вопросы (например, наличие защищенных инвестиций) для рассмотрения на более поздней стадии разбирательств.

В частности, IAReporter подтвердил, что трибуналы установили, что Российская Федерация имеет обязательства по защите украинских инвесторов в Крыму в рамках ДИД между Украиной и Россией начиная с 21 марта 2014 года. Хотя заявители настаивали на более раннем сроке из-за оккупации этой территории Россией, суд установил срок 21 марта 2014 года, дату подписания президентом России Владимиром Путиным указов о включении Крыма в состав Российской Федерации.

Арбитры постановили, что защита согласно ДИД применима к настоящим заявителям в связи с предполагаемым нарушением прав на их соответствующие инвестиции в банковские предприятия и коммерческий аэропорт в Крыму.

Пока IAReporter не увидит копии промежуточных решений, которые пока остаются конфиденциальными, подробные аргументы арбитров при достижении вышеуказанных выводов остаются неясными.

Однако, похоже, что арбитры уклонились от сложного вопроса о законности российской оккупации и аннексии Крыма, вместо этого они сосредоточились на действительности оккупации и последовательном выводе о том, что Россия должна нести ответственность за защиту украинских инвесторов на этой территории.

(Государство Украина вмешалось в арбитраж как третья сторона и представило свои аргументы, в том числе те, которые представляют оккупацию как незаконную, но, в конечном счете, действительную (в результате чего Россия должна нести ответственность за защиту украинских инвесторов в соответствии с ДИД ).)

Истцов в делах "Приватбанка" и "Аэропорта "Бельбек" представляют юридическая фирма Hughes Hubbard, юрист из Швеции и арбитр Кай Хобер. Украину во время вступления в дело представляли Covington & Burling.

Примечательно, что в конце 2016 года испытывающий затруднения "Приватбанк" был национализирован Украиной, вследствие чего, похоже, положение Украины в этом конкретном деле по ДИД изменилось.

Продолжаются, по меньшей мере, пять других дел по ДИД между Украиной и Россией, связанных с событиями в Крыму, решения ожидаются

Ряд других исков, связанных с Крымом, также находятся на арбитражном рассмотрении по тому же договору в других трибуналах, включая несколько дел, которые рассматриваются трибуналом под председательством Габрилл Кауфманн-Колер (вместе с со-арбитрами Дэниэлом Прайсом и Бригитте Штерн), судебные слушания проходили в том же месяце, августе 2016 года, что и слушания в вышеупомянутых делах "Приватбанка" и "Аэропорта "Бельбек".

Эти два других дела, дело "Укрнафты", дело "Стабил" и других, также рассматриваются по иску компаний, подконтрольных украинскому олигарху Игорю Коломойскому, и касаются потери автозаправочных станций в Крыму.

Еще одно дело, по вопросу доли Коломойского в ООО "Everest Estates" и других касаются инвестиций в недвижимость в Крыму, слушания по этим делам проходили в декабре 2016 года с трибуналом в составе Андреса Риго Суреды (председатель), Майкла Рейсмана (арбитр истца) и Рольфа Книпера (арбитр, выбранный назначающим органом).

Как мы уже сообщали, в процессе рассмотрения находятся еще два дела, связанные с Крымом, в том числе иск государственного банка "Ощадбанк", рассматриваемый трибуналом в составе Дэвида А.Р. Уильямса (председатель), Чарльза Н. Брауэра и Уго Перескано Диаза, а также другой иск ООО "Лузгор" и других лиц, заслушанный трибуналом в составе Дональда Макрэ (председатель), Бруно Симма и Эдуардо Зулеты.